Судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького

Сьогодні Конституційний суд провів спеціальне засідання

Сьогодні Конституційний суд провів спеціальне засідання

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Збори суддів Конституційного суду 5 січня ухвалили заяву щодо ситуації, що склалася у зв’язку з виданням президентом указу «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 29 грудня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.



На зборах судді висловили занепокоєння та нагадали про Конституцію.

У своїй заяві судді звертають увагу на те, що Конституція України встановлює підстави та порядок звільнення судді КСУ.

Збори суддів Конституційного суду України звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини, - підсумували в КСУ.

Крім того, в КСУ повідомили, що на адресу Суду надійшов Науковий висновок щодо відсторонення від посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні, підготовлений членами Науково-консультативної ради КСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 грудня Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом і того ж дня відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

В Офісі президента у відповідь заявили, що заява КСУ про перевищення Зеленським повноважень "юридично нікчемна".