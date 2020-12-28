Разумков сказал, повлияла ли ситуация с КСУ на его отношения с Зеленским

Он в последний раз общался с президентом на прошлой неделе на заседании фракции

Он в последний раз общался с президентом на прошлой неделе на заседании фракции

Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что с президентом Владимиром Зеленским у него абсолютно нормальные рабочие отношения, и ситуация с Конституционным Судом на них не повлияла.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде, пишет RegioNews. "Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным Судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", - сказал Разумков и добавил, что у него с Зеленским "нормальные рабочие отношения, как и раньше". Разумков отметил, что последний раз общался с президентом на прошлой неделе на заседании фракции. Отвечая на вопрос, знал ли президент, что председатель ВР подаст альтернативный законопроект относительно решения конституционного кризиса после того, как Зеленский уже направил свой проект в парламент, Разумков заявил, что это не был альтернативный законопроект, а "это был другой законопроект". "Позиции, которые были отражены в законопроекте Владимира Александровича, в некоторой степени отличались от того, что было предложено Верховной Радой. И это не был альтернативный проект президентского в полном смысле слова", - сказал спикер парламента. Говоря о том, как можно объяснить, что по последним исследованиям председатель ВР по рейтингу доверия занял первое место, Разумков отметил, что не удается в вопрос, но постарается и впредь делать все возможное, чтобы уровень доверия к нему хотя бы не падал. Напомним, недавно опрос показал, что Разумков опередил Зеленского по уровню доверия среди украинцев.

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