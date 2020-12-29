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29 декабря 2020, 13:14 172

В центре Киева произошел пожар в ресторане

29 декабря 2020, 13:14 172
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Фото: Facebook
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В Киеве, 29 декабря, произошел пожар в заведении общественного питания на ул. Большой Васильковской, 85/87 в Голосеевском районе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возник пожар в 9-этажном доме на 1-этаже в заведении общественного питания. Произошло возгорание жировых отложений в вытяжном шкафу. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня”, - сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, в 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 - ликвидирован. На месте пожара было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась опорная часть стены дома.

Киев пожар спасатели ГСЧС ресторан
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