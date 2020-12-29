В центре Киева произошел пожар в ресторане
Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
В Киеве, 29 декабря, произошел пожар в заведении общественного питания на ул. Большой Васильковской, 85/87 в Голосеевском районе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возник пожар в 9-этажном доме на 1-этаже в заведении общественного питания. Произошло возгорание жировых отложений в вытяжном шкафу. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня”, - сообщили спасатели.
По данным ГСЧС, в 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 - ликвидирован. На месте пожара было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС.
Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась опорная часть стены дома.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Дело Татарова: почему Банковая проигрывает