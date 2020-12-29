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29 декабря 2020, 13:40 1061

СМИ узнали подробности о новогоднем поздравлении от Зеленского

29 декабря 2020, 13:40 1061
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Президент записывает новогоднее поздравление сразу в четырех локациях
Президент записывает новогоднее поздравление сразу в четырех локациях
Офис президента
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Традиционно в новогоднюю ночь перед боем курантов президент Украины обратится со своим обращением к народу. Владимир Зеленский как раз в эти дни заканчивает работу над записью и монтажем своего спича.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Как сообщили источники издания в Офисе президента, снимали обращение сразу в четырех локациях: на Банковой, в Мариинском парке, а также на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.

Обращение записывается в несколько дублей.

"Еще пишется. Окончательной версии еще нет - есть пока отличные идеи, которые окончательно шлифуются", - говорит источник.

Напомним, ранее СМИ узнали, где и с кем Зеленский планирует встречать Новый год.

Украина Киев поздравление президент Новый год
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