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29 декабря 2020, 12:33 29

В Черновцах в третий раз не смогли зарегистрировать часть депутатов горсовета

29 декабря 2020, 12:33 29
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Ранее приняли присягу 32 депутата городского совета Черновцов
Ранее приняли присягу 32 депутата городского совета Черновцов
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 29 декабря Черновицкая городская избирательная комиссия с третьей попытки не смогла зарегистрировать депутатов городского совета от партии "Родной город" и "Команда Михайлишина".

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Десять кандидатов подали заявления о регистрации депутатами 24 декабря, их должны зарегистрировать в течение пяти дней, однако избирательная комиссия не смогла этого сделать из-за отсутствия кворума.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Анастасии Симак, часть членов комиссии не отвечает на телефонные звонки, а также несколько членов написали заявления, что не могут присутствовать на заседаниях.

Следующее заседание Черновицкой городской избирательной комиссии назначили на 17:00 29 декабря. Ранее 32 депутата городского совета Черновцов от разных партий приняли присягу.

Напомним, 23 декабря Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.

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