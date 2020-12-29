В Черновцах в третий раз не смогли зарегистрировать часть депутатов горсовета

Ранее приняли присягу 32 депутата городского совета Черновцов

Ранее приняли присягу 32 депутата городского совета Черновцов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 декабря Черновицкая городская избирательная комиссия с третьей попытки не смогла зарегистрировать депутатов городского совета от партии "Родной город" и "Команда Михайлишина".

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Десять кандидатов подали заявления о регистрации депутатами 24 декабря, их должны зарегистрировать в течение пяти дней, однако избирательная комиссия не смогла этого сделать из-за отсутствия кворума.

Как сообщила председатель избирательной комиссии Анастасии Симак, часть членов комиссии не отвечает на телефонные звонки, а также несколько членов написали заявления, что не могут присутствовать на заседаниях.

Следующее заседание Черновицкой городской избирательной комиссии назначили на 17:00 29 декабря. Ранее 32 депутата городского совета Черновцов от разных партий приняли присягу.

Напомним, 23 декабря Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.