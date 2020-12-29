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29 декабря 2020, 14:12 178

На первой сессии Полтавского горсовета депутаты и мэр приняли присягу

29 декабря 2020, 14:12 178
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Проведение "бюджетной" сессии городского совета перенесли на следующий 2021 год
Фото: suspilne
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29 декабря состоялась первая учредительная сессия Полтавского городского совета 8 созыва.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Решение о проведении сессии накануне приняли члены городской территориальной избирательной комиссии. Заседание открыла председатель городской ТИК Алла Назаренко, она подвела итоги местных выборов.

На заседании присутствовал 41 депутат. Новоизбранный мэр Полтавы Александр Мамай и депутаты приняли присягу. Также депутаты получили значки и временные удостоверения.

Мэр Александр Мамай заявил, что дату проведения "бюджетной" сессии горсовета он объявит позже, это будет ориентировочно первая половина января.

Также он пригласил руководителей всех фракций к себе в кабинет для обсуждения даты проведения сессии. В 13:55 первая сессия городского совета Полтавы восьмого созыва была объявлена ​​закрытой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве установление результатов выборов в городской совет политсилы затягивали судами, но 23 декабря ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет.

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