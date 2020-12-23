В Полтаве ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет
Городская территориальная избирательная комиссия ночью, 23 декабря, окончательно объявила уточненный протокол с выборов в Полтавский городской совет.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Из 16 членов комиссии трое, в том числе председатель ТИК Алла Назаренко, подписали протокол с отдельным мнением.
Я голосовала против, потому что в финальном протоколе множество ошибок и разногласий, с которыми я не соглашаюсь", - отметила глава ТИК.
После пересчета голосов Шевченковской районной в Полтаве комиссией список депутатов, прошедших в горсовет изменился. Таким образом вместо "Слуги народа" Вячеслава Тютюнника в раду прошла Марина Пилатова, помощница народного депутата Дмитрия Нальотова.
В общем эту каденцию в Полтавском горсовете будут представлять 42 депутата от 7 политсил:
1. Партия "За майбутне" - 10 депутатов;
2. Партия "Слуга народа" - 9 депутатов;
3. Партия "Европейская солидарность" - 6 депутатов;
4. Партия "Родной город" - 6 депутатов;
5. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4 депутата;
6. "Партия простых людей" - 4 депутата;
7. Партия "Свобода" - 3 депутата.
Кроме того, для того чтобы объявить первую учредительную сессию, необходимо опубликовать протокол на сайте городского совета и в печатном издании. Со следующего дня после выхода публикации, в ТИК должны принести заявления не менее 28 депутатов из 42 избранных.
Далее мы печатаем в газете "Полтавский вестник". После публикации на следующие сутки депутаты приносят нам заявления на регистрацию. В течение пяти дней у нас срок для того, чтобы зарегистрировать депутатов, которые будут приносить заявления. И когда у нас будет 28 заявлений, то есть 28 постановлений, мы будем созывать первую сессию", - сообщила Назаренко.
Напомним, 21 декабря в Полтаве до сих пор не были установлены результаты выборов в городской совет.