В Полтаве ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет

Избирательный процесс в городе можно считать фактически законченным

Избирательный процесс в городе можно считать фактически законченным

Фото: suspilne

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Из 16 членов комиссии трое, в том числе председатель ТИК Алла Назаренко, подписали протокол с отдельным мнением.

Я голосовала против, потому что в финальном протоколе множество ошибок и разногласий, с которыми я не соглашаюсь", - отметила глава ТИК.

После пересчета голосов Шевченковской районной в Полтаве комиссией список депутатов, прошедших в горсовет изменился. Таким образом вместо "Слуги народа" Вячеслава Тютюнника в раду прошла Марина Пилатова, помощница народного депутата Дмитрия Нальотова.

В общем эту каденцию в Полтавском горсовете будут представлять 42 депутата от 7 политсил:

1. Партия "За майбутне" - 10 депутатов;

2. Партия "Слуга народа" - 9 депутатов;

3. Партия "Европейская солидарность" - 6 депутатов;

4. Партия "Родной город" - 6 депутатов;

5. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 4 депутата;

6. "Партия простых людей" - 4 депутата;

7. Партия "Свобода" - 3 депутата.

Кроме того, для того чтобы объявить первую учредительную сессию, необходимо опубликовать протокол на сайте городского совета и в печатном издании. Со следующего дня после выхода публикации, в ТИК должны принести заявления не менее 28 депутатов из 42 избранных.

Далее мы печатаем в газете "Полтавский вестник". После публикации на следующие сутки депутаты приносят нам заявления на регистрацию. В течение пяти дней у нас срок для того, чтобы зарегистрировать депутатов, которые будут приносить заявления. И когда у нас будет 28 заявлений, то есть 28 постановлений, мы будем созывать первую сессию", - сообщила Назаренко.

Напомним, 21 декабря в Полтаве до сих пор не были установлены результаты выборов в городской совет.