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28 декабря 2020, 16:59 47

Топ-менеджерам "Нафтогаза" со следующего года в 1,5 раза повысят зарплаты

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Утвержденным Кабмином финпланом на 2021 год предусматривается получение чистого дохода в размере 112,023 млрд гривен
Утвержденным Кабмином финпланом на 2021 год предусматривается получение чистого дохода в размере 112,023 млрд гривен
Фото из открытых источников
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Кабинет министров утвердил финансовый план компании с увеличением выплат сотрудникам в 2021 году.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 23 декабря, пишет RegioNews.

Утвержденным финпланом на 2021 год предусматривается получение чистого дохода в размере 112,023 млрд гривен.

В свою очередь, согласно утвержденному финплану, выплаты в пользу государства в 2021 году составят 58,113 млрд гривен.

При этом министр финансов Сергей Марченко напомнил, что, несмотря на ожидание прибыли, за девять месяцев 2020-го компания получила 17 млрд гривен убытка.

"Учтен объем добычи газа Укргаздобычи, который не отвечает объему, который был определен концепцией развития газодобывающей отрасли, потому что концепцией предусматривается добыча 21 млрд куб. м газа, а в проекте финплана предусмотрено 13,3", - сказал он.

Кроме того, он выразил недовольство запланированным огромным увеличением фондом оплаты труда. Министр уточнил, что финпланом предусматривается увеличение зарплаты членов правления на 56%.

Несмотря на замечания Марченко, Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что стоимость газа в январе 2021 года будет на 14% больше чем прежняя цена.

Кабмин Нафтогаз Украина зарплаты деньги
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