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28 декабря 2020, 19:06 11

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения

28 декабря 2020, 19:06 11
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Фиксированная цена для бытовых потребителей будет установлена на уровне 1,68 грн/кВт.час
Фиксированная цена для бытовых потребителей будет установлена на уровне 1,68 грн/кВт.час
Рixabay
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Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Как пишет RegioNews, соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря.

"Продлить ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", - сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

Как отметил Витренко, в Украине сохраняются заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже рыночных цен.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Украине со следующего года могут вновь повысить тариф на передачу электроэнергии.

Кабмин Украина тарифы электричество правительство
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