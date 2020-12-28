В КСУ прокомментировали ходатайство Офиса генпрокурора об отстранении Тупицкого

Там говорят, что он не будет уклоняться от процессуальных действий

Там говорят, что он не будет уклоняться от процессуальных действий

Фото: Сайт КСУ

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине. В то же время он не будет уклоняться от процессуальных действий

Как пишет RegioNews, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в суде. "Тупицкий не явился по уважительной причине. И он не имеет намерений уклоняться от процессуальных действий", — сказали в суде. Также, комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайство об отстранении Тупицкого от должности сроком на два месяца, в суде отметили: "Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием, как отстранение судьи КС от занимаемой должности". Напомним, Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины "об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца". В то же время 28 декабря Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения.

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