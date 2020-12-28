На акции под Минрегионом избили полицейского

Правонарушитель задержан, против него начато уголовное производство

Правонарушитель задержан, против него начато уголовное производство

Фото из открытых источников

По факту нападения на полицейского под Министерством развития общин и территорий начато уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня, во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому.

Правонарушителя задержали. За угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За фактом нападу на поліцейського у Міністерстві розвитку громад і територій розпочато кримінальне... Posted by Поліція Києва on Monday, December 28, 2020

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.