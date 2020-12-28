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28 декабря 2020, 16:17 9

На акции под Минрегионом избили полицейского

28 декабря 2020, 16:17 9
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Правонарушитель задержан, против него начато уголовное производство
Правонарушитель задержан, против него начато уголовное производство
Фото из открытых источников
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По факту нападения на полицейского под Министерством развития общин и территорий начато уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня, во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому.

Правонарушителя задержали. За угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За фактом нападу на поліцейського у Міністерстві розвитку громад і територій розпочато кримінальне...

Posted by Поліція Києва on Monday, December 28, 2020

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

полиция криминальное дело Минрегион акция Избиение
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