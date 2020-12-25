В Киеве возле ресторана произошел взрыв: полиция ищет злоумышленника

Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения

Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения

Фото из открытых источников

В Киеве сегодня, 25 декабря, утром произошел взрыв у ресторана "Золотой Шафран" на Оболони. Сейчас правоохранители устанавливают, что именно взорвалось вблизи заведения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Нацполиции.

Взрыв на улице Автозаводской произошел сегодня около 4:00 утра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступеней пакет и ушел. После этого раздался взрыв.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался", - отметили в Нацполиции

По факту происшествия уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества. Злоумышленнику грозит до 10 лет ограничения свободы, сейчас его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина подорвал банковский терминал, но деньги оставил.