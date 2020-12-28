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28 грудня 2020, 16:17 9

На акції під Мінрегіоном побили поліцейського

28 грудня 2020, 16:17 9
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Правопорушник затриманий, проти нього розпочато кримінальне провадження
Правопорушник затриманий, проти нього розпочато кримінальне провадження
Фото з відкритих джерел
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За фактом нападу на поліцейського під Міністерством розвитку громад і територій розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні, під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському.

Правопорушника затримали. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

За фактом нападу на поліцейського у Міністерстві розвитку громад і територій розпочато кримінальне...

Posted by Поліція Києва on Monday, December 28, 2020

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.

поліція кримінальна справа Мінрегіон акція Побиття
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