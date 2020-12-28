На акції під Мінрегіоном побили поліцейського

Правопорушник затриманий, проти нього розпочато кримінальне провадження

Правопорушник затриманий, проти нього розпочато кримінальне провадження

Фото з відкритих джерел

За фактом нападу на поліцейського під Міністерством розвитку громад і територій розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні, під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському.

Правопорушника затримали. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

За фактом нападу на поліцейського у Міністерстві розвитку громад і територій розпочато кримінальне... Posted by Поліція Києва on Monday, December 28, 2020

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.