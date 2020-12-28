На акції під Мінрегіоном побили поліцейського
За фактом нападу на поліцейського під Міністерством розвитку громад і територій розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Сьогодні, під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському.
Правопорушника затримали. За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.
За фактом нападу на поліцейського у Міністерстві розвитку громад і територій розпочато кримінальне...Posted by Поліція Києва on Monday, December 28, 2020
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.
Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.