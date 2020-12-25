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25 декабря 2020, 11:41 6

Украинские спасатели перешли на усиленный режим и привлекли авиацию

25 декабря 2020, 11:41 6
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В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах
В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах
Фото: МВД
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Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций в период празднования Рождества будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные события привлекли самолет АН-26.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, пишет RegioNews.

В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, а также проводят профилактическую работу с населением.

"Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на об'объектах с массовым пребыванием людей", - добавили в МВД.

Напомним, недавно в Полтаве ликвидировали масштабный пожар, который тушили более 9 часов.

Украина полиция МВД самолет спасатели
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