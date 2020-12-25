Украинские спасатели перешли на усиленный режим и привлекли авиацию
В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах
В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах
Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций в период празднования Рождества будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные события привлекли самолет АН-26.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, пишет RegioNews.
В каждой области спасатели усилили мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, а также проводят профилактическую работу с населением.
"Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной ситуации на об'объектах с массовым пребыванием людей", - добавили в МВД.
Напомним, недавно в Полтаве ликвидировали масштабный пожар, который тушили более 9 часов.
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