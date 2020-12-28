"Слуга народа" теряет лидерство в рейтинге партий - социологи

Разница между рейтингами трех политсил находится в пределах погрешности

Разница между рейтингами трех политсил находится в пределах погрешности

Фото: Facebook

Правящая партия "Слуга народа" потеряла единоличное лидерство среди политических сил, и ее рейтинг фактически сравнялся с "Европейской Солидарностью" и "Оппозиционный платформой - За жизнь".

Об этом во время итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год" сообщили руководители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС, передает RegioNews.

По данным социологов, разница между рейтингами этих политсил находится в пределах погрешности.

Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет рейтинг 20%. За "Европейскую Солидарность" готовы отдать голос 17% граждан, которые придут на выборы и определились с партией.

"Слуга народа", которая на парламентских выборах 2019 года получила более 43% голосов, сейчас может рассчитывать на 18% голосов избирателей.

Не смогут преодолеть 5-процентный барьер партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Удар" и другие.

О таких же тенденции свидетельствует опрос Центра Разумкова, который проводился с 4 по 9 декабря. Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто намерен принять участие в выборах. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 19,5%.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии проводил опрос методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО. Исследование КМИС проводилось с 4 по 8 декабря методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опросили по 2 тыс. респондентов, погрешность составляет 3,3%.

Напомним, более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос. На предпочтения украинцев очень заметно повлияла эпидемия коронавируса.