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08 октября 2020, 20:58 3

Аудит "Нафтогаза" выявил 75 миллиардов гривен потерь госбюджета – Госаудитслужба

08 октября 2020, 20:58 3
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К таким потерям привели многочисленные финансовые нарушения в работе "Нафтогаза"
К таким потерям привели многочисленные финансовые нарушения в работе "Нафтогаза"
Фото из открытых источников
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Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил к премьер-министру Дениса Шмыгалю письмо с результатами ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

В письме председатель Госаудитслужбы сообщает, что из-за финансовых нарушений в НАК "Нафтогаз" потери государственного бюджета составили 75,5 млрд грн.

В общем ревизией "Нафтогаза" установлено финансовых нарушений и выявлено фактов неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов, на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен", - сообщает руководителю правительства Геннадий Плис.

В итоге, Госаудитслужба, в частности, предлагает НАК "Нафтогаз Украины" "обеспечить устранение выявленных ревизией нарушений, привлечь виновных лиц к ответственности, в том числе выявленных предыдущими мерами государственного финансового контроля" и "обеспечить перечисление в государственный бюджет дивидендов на сумму 75 486,4 млн грн".

Напомним, против руководства "Нафтогаза" начали уголовное производство по статье о госизмене.

Нафтогаз нарушения бюджетные деньги аудит убытки
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