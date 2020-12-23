В Кабмине назвали предприятия для приватизации в 2021 году

Правительство хочет, чтобы в 2021 году процесс приватизации ускорился

Правительство хочет, чтобы в 2021 году процесс приватизации ускорился

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Кабинет министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube, пишет RegioNews.

"Это пять теплоэлектроцентралей, три облэнерго, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-Отель", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, "приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился".

По его словам, "послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации".

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" разделят на отдельные предприятия и впоследствии ликвидируют.