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24 декабря 2020, 20:46 34

Стало известно, когда начнет свою работу Крымская платформа

24 декабря 2020, 20:46 34
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Основной целью ее деятельности будет деоккупация Крымского полуострова
Основной целью ее деятельности будет деоккупация Крымского полуострова
Фото: из открытых источников
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Запуск Крымской платформы состоится во время саммита в 2021 году в Киеве, на котором соберутся лидеры государств и представители различных международных организаций.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

По его словам, Крымская платформа будет объединять представителей государств, международных организаций и негосударственных участников, которые должны объединить свои усилия вокруг деоккупации Крыма.

В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что в рамках платформы будут осуществлять попытки ограничить возможности для российского произвола в Крыму.

Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут выжимать Россию из Крыма", - подытожил министр.

Напомним, Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников.

Крым оккупация заявление МИД Дмитрий Кулеба
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