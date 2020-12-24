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24 грудня 2020, 20:46 29

Стало відомо, коли розпочне свою роботу Кримська платформа

24 грудня 2020, 20:46 29
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Основною метою її діяльності буде деокупація Кримського півострова
Основною метою її діяльності буде деокупація Кримського півострова
Фото: із відкритих джерел
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Запуск Кримської платформи відбудеться під час саміту у 2021 році в Києві, на якому зберуться лідери держав і представники різних міжнародних організацій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, Кримська платформа буде об'єднувати представників держав, міжнародних організацій і недержавних учасників, які повинні об'єднати свої зусилля довкола деокупації Криму.

У Кримській платформі буде декілька рівнів: міжурядовий, міжпарламентський та експертний рівень. За всіма цими напрямами буде розгорнута робота, яка наближатиме деокупацію Криму та його повернення до України", - розповів Кулеба.

Він додав, що в рамках платформи будуть здійснювати спроби обмежити можливості для російського свавілля в Криму.

Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо створювати такі умови у світовій політиці, які будуть витискати Росію з Криму", - підсумував міністр.

Нагадаємо, Україна направить гумконвої з цистернами в Крим у випадку катастрофи з водою, - Резніков.

Крим окупація заява МЗС Дмитро Кулеба
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