Стало відомо, коли розпочне свою роботу Кримська платформа

Основною метою її діяльності буде деокупація Кримського півострова

Основною метою її діяльності буде деокупація Кримського півострова

Фото: із відкритих джерел

Запуск Кримської платформи відбудеться під час саміту у 2021 році в Києві, на якому зберуться лідери держав і представники різних міжнародних організацій.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, Кримська платформа буде об'єднувати представників держав, міжнародних організацій і недержавних учасників, які повинні об'єднати свої зусилля довкола деокупації Криму.

У Кримській платформі буде декілька рівнів: міжурядовий, міжпарламентський та експертний рівень. За всіма цими напрямами буде розгорнута робота, яка наближатиме деокупацію Криму та його повернення до України", - розповів Кулеба.

Він додав, що в рамках платформи будуть здійснювати спроби обмежити можливості для російського свавілля в Криму.

Ми будемо зміцнювати санкції, ми будемо створювати такі умови у світовій політиці, які будуть витискати Росію з Криму", - підсумував міністр.

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