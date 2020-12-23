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Боевики сегодня трижды сорвали режим "тишины" на Донбассе, в ВСУ - без потерь
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23 декабря 2020, 17:51 5

Боевики сегодня трижды сорвали режим "тишины" на Донбассе, в ВСУ - без потерь

23 декабря 2020, 17:51 5
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Огонь в ответ наши бойцы не открывали
Огонь в ответ наши бойцы не открывали
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. На этом же направлении, но уже у Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, December 23, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня возле трех населенных пунктов.

ООС Украина война оккупация военные
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