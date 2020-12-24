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24 декабря 2020, 10:56 3

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

24 декабря 2020, 10:56 3
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Документом продлевается особый статус региона на год
Документом продлевается особый статус региона на год
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.

Об этом говорится на сайте Рады, пишет RegioNews.

Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Известно, что ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.

Донбасс Украина война оккупация закон
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