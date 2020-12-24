Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Документом продлевается особый статус региона на год
Документом продлевается особый статус региона на год
Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.
Об этом говорится на сайте Рады, пишет RegioNews.
Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.
Известно, что ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.
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