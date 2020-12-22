Украина направит гумконвои с цистернами в Крым в случае катастрофы с водой, - Резников

Восстановление полноценной подачи воды возможно после деоккупации Крыма

Восстановление полноценной подачи воды возможно после деоккупации Крыма

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В случае возникновения гуманитарной катастрофы Украина будет доставлять воду в цистернах жителям оккупированного Крыма.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил первый вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, восстановление полноценной подачи воды возможно лишь в случае деоккупации полуострова. В случае, если ООН заявит о гуманитарной катастрофе в Крыму, Украина будет поставлять воду в цистернах.

Когда гуманитарная миссия ООН выйдет и скажет, что гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий", - сказал Резников.

Он добавил, что Украина не будет поить водой российские оккупационные военные базы, и без них запасов питьевой воды для мирного населения достаточно.

Напомним, в Раде предлагают запретить восстановление водоснабжения в Крыму.