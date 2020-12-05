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05 декабря 2020, 10:27 224

Спустя сутки после драки и блокирования трибуны главой Одесского облсовета стал "слуга" Диденко

05 декабря 2020, 10:27 224
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Это стало благодаря альянсу Зеленского-Порошенко-Труханова и партии Тимошенко
Это стало благодаря альянсу Зеленского-Порошенко-Труханова и партии Тимошенко
Фото: odessamedia.net
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Одесский областной совет спустя почти сутки противостояния с блокированием трибуны и драками таки смог провести заседание и избрать председателя - им стал депутат от "Слуги народа" Григорий Диденко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страна".

Так, сообщается, что в облсовете оформилось два альянса - "Опозиционная платформа - За жизнь", "За майбутне" и партия Шария - вместе 40 голосов. "Слуги народа" с партией Труханова "Доверяй делам" и партией Порошенко "Европейская солидарность" объединились и имели 37 голосов. Золотая акция в 7 голосов была у "Батькивщины".

По итогу, партия Тимошенко примкнула к альянсу Зеленского-Порошенко-Труханова и главой облсовета был избран "слуга" Диденко (44 голоса). Таким образом альянс Труханова с партиями Зеленского и Порошенко оформился и в горсовете, и в облсовете.

Как сообщала "Думская", ОПЗЖ делала все, чтобы главой совета стал ее представитель.

"Им нужно всего три голоса. В ход пошел даже подкуп депутатов. Суммы доходят до 75 тысяч долларов США", - написало издание.

Напомним, в Одесском облсовете в пятницу, 4 декабря, депутаты устроили массовую драку, поломав мебель и технику.

Одесса ОПЗЖ облсовет голосование Одесская область
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