В Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели

Новую главу совета поддержали 46 депутатов

Новую главу совета поддержали 46 депутатов

Фото: zor.gov.ua

В ночь на 24 декабря в Запорожье выбрали новую главу областного совета - им стала депутат от "Слуги народа" Елена Жук. Предыдущий председатель совета Виталий Боговин, который занимал эту должность в течение недели, подал в отставку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожского облсовета.

В полночь 24 декабря депутаты Запорожского областного совета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Запорожского областного совета Елену Жук", - говорится в сообщении.

Новая глава на заседании заявила, что, выбрав ее, "избрали ум, компромисс и конструктив". Она добавила, что планирует работать над бюджетом, запустить работу совета и утвердить бюджет области до нового года.

Отмечается, что кандидатуру 35-летней Елены Жук поддержали 46 депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожский облсовет прекратит полномочия новоизбранного председателя.