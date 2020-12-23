Суд привлек мэра Черновцов как третью сторону в деле о законности первой сессии горсовета

Черновицкий городской голова Роман Кличук подал заявление о привлечении его как третьей стороны

Черновицкий городской голова Роман Кличук подал заявление о привлечении его как третьей стороны

Судья Анисимов. Фото molbuk.ua

В Черновцах завершилось очередное заседание суда в рассмотрении дела о регистрации новоизбранных депутатов и законности проведения первой сессии Черновицкого городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Черновицкий окружной суд, рассмотрев заявление городского головы Романа Кличука о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в деле по иску кандидата в депутаты Алины Олевич к ТИК, решил удовлетворить это заявление.

Учитывая заявленные исковые требования, суд пришел к выводу, что решение по результатам рассмотрения дела по существу может повлиять на права и интересы Романа Кличука как городского головы. А поэтому суд считает, что имеется достаточно оснований для привлечения его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в деле, - зачитал постановление судья Олег Анисимов.

Заседание суда перенесли на понедельник, 28 декабря, на 10.00.

Напомним, ранее сообщалось, что первую сессию Черновицкого горсовета уже второй раз пытаются обжаловать в суде, в суд вызывают 18 членов горизбиркома, а тем временем Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.