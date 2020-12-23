Запорожским депутатам удалось со второго раза выбрать секретаря
Секретарём горсовета стал Геннадий Наумов
Секретарём горсовета стал Геннадий Наумов
На голосование снова выставили всего одну кандидатуру: депутата Геннадия Наумова от партии "Єднання", его и избрали.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zanoza-news.com.
Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского горсовета повторно тайно голосовали за кандидатуру секретаря горсовета.
Первый раз Наумову не хватило голосов, а депутаты от "ЕС" вообще отказались голосовать.
На этот раз за кандидатуру депутата проголосовали 35 коллег при необходимых 33.
Наумов поблагодарил за поддержку и призвал к единству.
Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря в Запорожском городском совете депутаты не смогли избрать секретаря.
Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкомаВсе новости »
23 декабря 2020, 14:15В Полтаве ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет
23 декабря 2020, 13:54Депутаты Львовского горсовета избрали секретаря и глав фракций
23 декабря 2020, 13:16
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"