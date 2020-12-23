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23 декабря 2020, 14:53 63

Запорожским депутатам удалось со второго раза выбрать секретаря

23 декабря 2020, 14:53 63
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Секретарём горсовета стал Геннадий Наумов
Секретарём горсовета стал Геннадий Наумов
Фото из открытых источников
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На голосование снова выставили всего одну кандидатуру: депутата Геннадия Наумова от партии "Єднання", его и избрали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zanoza-news.com.

Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского горсовета повторно тайно голосовали за кандидатуру секретаря горсовета.

Первый раз Наумову не хватило голосов, а депутаты от "ЕС" вообще отказались голосовать.

На этот раз за кандидатуру депутата проголосовали 35 коллег при необходимых 33.

Наумов поблагодарил за поддержку и призвал к единству.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря в Запорожском городском совете депутаты не смогли избрать секретаря.

выборы горсовет Запорожье Европейская солидарность секретарь
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