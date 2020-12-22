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22 декабря 2020, 17:31 45

В Черновцах в суд вызывают 18 членов горизбиркома

22 декабря 2020, 17:31 45
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Фото molbuk.ua
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В Черновцах окружной административный суд принял решение о вызове для допроса в заседание суда 18 членов Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, которые будут выступать в качестве свидетелей в деле по иску партии "Команда Михайлишина" к ТИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах политическая партия "Команда Михайлишина" оспаривает в суде проведение первого пленарного заседания Черновицкого городского совета восьмого созыва, которое состоялось 18 декабря. Ранее аналогичный иск подала партия "Ридне мисто", но отозвала его.

Сегодня состоялось второе заседание суда по иску "Команды Михайлишина".

Представители депутатов Черновицкого горсовета подали ходатайство о закрытии судебного дела. Но суд отказался закрыть дело. Зато суд вызвал для допроса на заседании 18 членов Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, которые будут выступать в качестве свидетелей в деле по иску партии "Команда Михайлишина" к ТИК.

Об этом председательствующий судья Олег Анисимов сообщил сегодня на заседании суда.
Он, в частности, назвал фамилии всех 18-ти членов Черновицкой городской ТИК и обязал адвокатов ответчика вручить свидетелям повестки для участия в судебном заседании.

Одновременно судья объявил перерыв в заседании до 10.00 23 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что первую сессию Черновицкого горсовета уже второй раз пытаются обжаловать в суде.

суд Черновцы иск горсовет ТИК
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