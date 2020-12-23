Катастрофа Ан-26: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Дроздова
Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Громадське радио.
Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, подозреваемого в халатности, что привело к катастрофе Ан-26 в Харьковской области
Соответствующее решение судьи приняли в ночь на 23 декабря.
Отметим, взять Дроздова на поруки хотели бывший командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, экс-министр обороны Степан Полторак и народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
Прокуратура подала ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Суд решил отпустить Дроздова под личное обязательство, наложив на него обязанности не отлучаться из города, сообщать об изменении своего места жительства, а также прибывать по требованию суда, прокуратуры или следователя.
Напомним, ранее сообщалось, что командующий Воздушных сил прокомментировал подозрение в катастрофе АН-26 под Харьковом: Дроздов считает странным, что меры, перечисленные в подозрении, предъявляются ему лично, а командира военной части отправили в СИЗО - его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов.