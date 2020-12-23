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23 декабря 2020, 10:40 12

Катастрофа Ан-26: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Дроздова

23 декабря 2020, 10:40 12
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Решение об этом судьи приняли в ночь на 23 декабря
Решение об этом судьи приняли в ночь на 23 декабря
Фото: Виктория Рощина/hromadske
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Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Громадське радио.

Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, подозреваемого в халатности, что привело к катастрофе Ан-26 в Харьковской области

Соответствующее решение судьи приняли в ночь на 23 декабря.

Отметим, взять Дроздова на поруки хотели бывший командующий десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, экс-министр обороны Степан Полторак и народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Прокуратура подала ходатайство об избрании военнослужащему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Суд решил отпустить Дроздова под личное обязательство, наложив на него обязанности не отлучаться из города, сообщать об изменении своего места жительства, а также прибывать по требованию суда, прокуратуры или следователя.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Воздушных сил прокомментировал подозрение в катастрофе АН-26 под Харьковом: Дроздов считает странным, что меры, перечисленные в подозрении, предъявляются ему лично, а командира военной части отправили в СИЗО - его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов.

суд авиакатастрофа Харьковская область воздух АН-26
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