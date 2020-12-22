Рада пересмотрит процедуру признания смерти мэров после смерти Кернеса

Для этого планируют внести изменения в закон о местном самоуправлении

Для этого планируют внести изменения в закон о местном самоуправлении

Фото: из открытых источников

Верховная Рада планирует внести изменения в закон о местном самоуправлении и ввести автоматическое признание факта смерти городского головы без необходимости голосования депутатами местных советов.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, сейчас депутаты должны назначить перевыборы, для чего Рада должна получить обращение от исполняющего обязанности мэра.

До того, как появится это обращение, этот совет должен принять решение о факте смерти, которое принимают на заседании путем голосования. Поэтому мы ожидаем эти два факта", - рассказал Корниенко.

Он добавил, что во время работы над новой редакцией законопроекта о местном самоуправлении депутаты планируют прописать автоматическое признание этого факта в случае гибели мэра.

Напомним, стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова. Наиболее вероятно, что выборы состоятся следующей осенью.