В "Слуге народа" рассказали, чем Рада займется уже в январе

Планируется принять ряд важных для государства законов

Планируется принять ряд важных для государства законов

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Верховная Рада с января следующего года планирует вернуться к рассмотрению и принятию законопроектов о налоговой амнистии, создании Бюро экономической безопасности, реформе Службы безопасности и о локализации.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на пресс-конференции, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, мы большие реформы также отложили немножко, уже хотим в январе вернуться и таким ударным темпом это принять. Это амнистия капитала так называемая налоговая амнистия. Это создание Бюро экономической безопасности, это законопроект о реформе СБУ, это локализация, которая тоже, фактически, ко второму чтению подготовлена, имеем очень большое сопротивление со стороны европейских партнеров, но я думаю, что учитывая настроения в зале, мы все же проголосуем локализацию и будем иметь преференцию для украинских компаний", - рассказал Арахамия.

Председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что в марте запланирована традиционная индексация пенсий, а также доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет.

"Всегда актуальна судебная реформа в этой стране, к сожалению, пока. Поэтому и мы тоже будем к ней как-то приближаться. И буквально вчера рабочая группа под руководством господина Монастырского (председатель Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, - ред.) зарегистрировала законопроект о реформе Конституционного суда, о регламенте работы, кворуме и т.д. Это тоже, я думаю, будет в ближайшие недели приниматься", - отметил Корниенко.

Кроме того, Арахамия добавил, что скучает по журналистам в ложе для прессы и в кулуарах парламента, которые из-за карантинных ограничений не могут присутствовать там.

Напомним, ранее Разумков объяснил, почему украинцы больше всего не доверяют Верховной Раде.