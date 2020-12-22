Разумков с другими нардепами внесли в Раду законопроект о парламентской службе: что он предусматривает

Предложенный законопроект состоит из десяти разделов

Предложенный законопроект состоит из десяти разделов

Фото из открытых источников

Группа народных депутатов из разных фракций во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте законопроект №4530 "О парламентской службе".

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему опубликованы на сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.

"Целью принятия законопроекта является определение особенностей правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих для действенной и эффективной работы Аппарата по обеспечению деятельности Верховной Рады Украины, ее органов", - говорится в пояснительной записке.

Раздел І определяет общие принципы деятельности парламентской службы.

Раздел II посвящен управлению парламентской службой.

Раздел III касается вступления на парламентскую службу.

Раздел IV законопроекта регламентирует вопросы служебной карьеры парламентских государственных служащих.

Раздел V регулирует вопросы финансового обеспечения деятельности парламентской службы.

Раздел VI посвящен особенностям дисциплинарной ответственности парламентских государственных служащих.

Раздел VII касается прекращения парламентской государственной службы и гарантий прав парламентских государственных служащих в связи с прекращением парламентской службы.

Особенности парламентской патронатной службы очерчены в разделе VIII, а служебной деятельности парламентских работников, выполняющих функции по обслуживанию, - в разделе ІХ законопроекта.

Заключительный раздел Х законопроекта содержит заключительные и переходные положения, необходимые для качественной реализации законодательной инициативы.

Авторы ожидают, что определение особенностей парламентской службы на уровне отдельного закона создаст условия для практического применения всех положений закона с учетом специфических особенностей прохождения государственной и патронатной службы в Аппарате, повысит эффективность работы парламентского аппарата, усилит его кадровый потенциал. В то же время, усиление действенности Аппарата ВР будет иметь прямое влияние на улучшение деятельности Верховной Рады.

Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, чем Рада займется уже в январе.