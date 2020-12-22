Разумков с другими нардепами внесли в Раду законопроект о парламентской службе: что он предусматривает
Группа народных депутатов из разных фракций во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали в парламенте законопроект №4530 "О парламентской службе".
Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему опубликованы на сайте Верховной Рады, пишет RegioNews.
"Целью принятия законопроекта является определение особенностей правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих для действенной и эффективной работы Аппарата по обеспечению деятельности Верховной Рады Украины, ее органов", - говорится в пояснительной записке.
Раздел І определяет общие принципы деятельности парламентской службы.
Раздел II посвящен управлению парламентской службой.
Раздел III касается вступления на парламентскую службу.
Раздел IV законопроекта регламентирует вопросы служебной карьеры парламентских государственных служащих.
Раздел V регулирует вопросы финансового обеспечения деятельности парламентской службы.
Раздел VI посвящен особенностям дисциплинарной ответственности парламентских государственных служащих.
Раздел VII касается прекращения парламентской государственной службы и гарантий прав парламентских государственных служащих в связи с прекращением парламентской службы.
Особенности парламентской патронатной службы очерчены в разделе VIII, а служебной деятельности парламентских работников, выполняющих функции по обслуживанию, - в разделе ІХ законопроекта.
Заключительный раздел Х законопроекта содержит заключительные и переходные положения, необходимые для качественной реализации законодательной инициативы.
Авторы ожидают, что определение особенностей парламентской службы на уровне отдельного закона создаст условия для практического применения всех положений закона с учетом специфических особенностей прохождения государственной и патронатной службы в Аппарате, повысит эффективность работы парламентского аппарата, усилит его кадровый потенциал. В то же время, усиление действенности Аппарата ВР будет иметь прямое влияние на улучшение деятельности Верховной Рады.
Напомним, ранее в "Слуге народа" рассказали, чем Рада займется уже в январе.