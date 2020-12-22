Стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова

Наиболее вероятно, что выборы состоятся следующей осенью

Наиболее вероятно, что выборы состоятся следующей осенью

Фото: из открытых источников

В следующем году довыборы в Харькове могут произойти только в две даты: в последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября.

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

Так, по его словам, назначить выборы на 28 марта, скорее всего, не получится - могут не успеть пройти все процедуры.

Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

Ранее сообщалось, что Добкин считает, что нельзя затягивать с назначением новых выборов в Харькове из-за смерти Харьковского городского главы Геннадия Кернеса.