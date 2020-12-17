Суд об избрании меры пресечения Януковичу объявил перерыв

Об этом решении объявил судья Вячеслав Пидпалый

Об этом решении объявил судья Вячеслав Пидпалый

Фото с Facebook-страницы "Адвокатская совещательная группа"

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу до 22 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook ОО "Адвокатская совещательная группа.

Перерыв нужен, поскольку суд истребовал у стороны обвинения материалы, которые дополнительно подтверждают розыск Януковича.

Объявляется перерыв до 22 декабря на 12-й час, - сказал Пидпалый.

На заседание появились платные адвокаты Януковича – Александр Горошинский, Виталий Сердюк и Игорь Федоренко (ранее суд назначил Януковичу госзащитника из-за неявки платных адвокатов).

По информации активистов, следственный судья вынес предупреждение упомянутым адвокатам за неподобающее поведение, а именно - неявку в назначенное время и место на заседание по рассмотрению ходатайства.

Один из прокуроров попросил суд признать неуважительными причины неприбытия госадвоката Владислава Шипоша на заседание в среду. Следственный судья решил обратиться в Центр бесплатной правовой помощи с запросом о причинах неявки.

UPD: Суд витребував у сторони обвинувачення матеріали, які додатково підтверджують розшук Януковича для чого оголосив... Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Wednesday, December 16, 2020

Суд также отказал в удовлетворении ряда ходатайств защиты, в частности, как уточняют активисты – относительно допроса так называемых "грузинских снайперов".

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства относительно меры пресечения Януковичу по сути. Были заслушаны прокурор, адвокаты, после чего суд перешел к исследованию письменных материалов по ходатайству.

Судья принял решение о том, чтобы представители обвинения предоставили суду несколько справок от государственных органов, и объявил перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 декабря в "деле Януковича" четвертому президенту назначили государственного адвоката.