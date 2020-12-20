Зеленский пообещал масштабное переформатирование судебной системы в Украине

Президент анонсировал глобальную судебную реформу в Украине

Президент анонсировал глобальную судебную реформу в Украине

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Об этом Зеленский сказал в интервью изданию The New York Times, текст которого обнародовали на сайте президента Украины, сообщает RegioNews.

В частности, глава государства отметил, что считает своим достижением запуск работы Высшего антикоррупционного суда в Украине.

Моя инаугурация в качестве президента была в мае, а 5 сентября мы запустили Высший антикоррупционный суд. Я считаю, что это важно, потому что больное место в Украине – это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине, - рассказал Зеленский.

Президент также выразил убеждение, что попытки разрушить антикоррупционную структуру в государстве будут неудачными, потому что Украину ожидает в следующем году масштабная судебная реформа.

У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой этап – это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем внедрять со следующего года, потому что уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее директор внешнеполитической службы Европейского Союза Люк Девинь, который отвечает за Восточное партнерство, заявил, что Украина успешно справилась с проведением реформы децентрализации, однако судебная система в Украине остается чрезвычайно важной сферой для реформирования.