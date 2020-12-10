Дело Януковича: четвертому президенту назначили государственного адвоката
Во время судебного заседания, которое началось накануне, президенту-беглецу в очередной раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же сами и попросили.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Так, во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на неподобающее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.
По мнению прокуроров, адвокаты отстранились от своих обязанностей. В то же время если они опять явятся в суд, то смогут принимать в нем участие.
Фактически у нас есть самоустранение", – сказал судья.
Сообщается, что рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.
Напомним, Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста.
Также сообщалось, что Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар и попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение этого ходатайства, утверждает прокурор.