Дело Януковича: четвертому президенту назначили государственного адвоката

В суде заявляют о самоустранении его адвокатов

В суде заявляют о самоустранении его адвокатов

Фото: из открытых источников

Во время судебного заседания, которое началось накануне, президенту-беглецу в очередной раз назначили государственного адвоката, потому что его защитники не явились на заседание после перерыва, о котором же сами и попросили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Так, во время судебного заседания адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела. Тогда же прокуроры обратили внимание на неподобающее поведение адвокатов, а суд поставил вопрос назначения Януковичу бесплатного защитника.

По мнению прокуроров, адвокаты отстранились от своих обязанностей. В то же время если они опять явятся в суд, то смогут принимать в нем участие.

Фактически у нас есть самоустранение", – сказал судья.

Сообщается, что рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

Напомним, Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста.

Также сообщалось, что Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар и попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение этого ходатайства, утверждает прокурор.