Стало известно, когда соберутся на очередную сессию депутаты Днепровского горсовета
Она должна состояться во время локдауна
Она должна состояться во время локдауна
Очередная сессия Днепровского городского совета должно состояться 20 января, где планируется обсудить ряд вопросов.
Об этом передает RegioNews ссылке на Depo.Днепр.
Сессия должна состояться в помещении Днепровского городского совета. На 22 декабря запланировано заседание исполкома горсовета", - говорится в сообщении.
В частности, планируется утверждение финансового плана ряда коммунальных предприятий города.
Ранее сообщалось, что 16 декабря во время пленарного заседания сессии Днепровского городского совета VIII созыва на должность секретаря избрали депутата Александра Санжару.
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