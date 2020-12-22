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22 декабря 2020, 11:13 283

В Черкассах хотят повысить стоимость проезда в городских маршрутках

22 декабря 2020, 11:13 283
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Последний раз тариф на проезд в городе менялся еще в 2018 году
Последний раз тариф на проезд в городе менялся еще в 2018 году
Фото: из открытых источников
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В Черкассах на заседании исполнительного комитета городского совета был рассмотрен вопрос о повышении стоимости за проезд до семи гривен. Стоимость проезда хотят поднять учитывая обращение перевозчиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание zmi.ck.ua.

Известно, что в проекте решения говорится о том, что цену за проезд стоит поднять из-за увеличения себестоимости перевозок пассажиров в связи с повышением цен на ремонт городских маршруток, увеличения размера минимальной заработной платы и учитывая ограничения количества перевозки пассажиров на период действия карантина.

Тариф на проезд в Черкассах не менялся с 2018 года. С того времени несколько раз возрастал уровень минимальной заработной платы, стоимость горючего, запчастей. Если тариф не утвердят, власть вынуждена будет компенсировать стоимость из городского бюджета", - отметил городской главаЧеркасс Анатолий Бондаренко.

Он подчеркнул, что тариф пока что не устанавливается, а начинается только регуляторная процедура.

Кроме того, исполнительный комитет принял решение о начале процесса по повышению цен на проезд.

Напомним, 21 декабря во время сессии депутаты проголосовали за назначение двух заместителей председателя Черкасского облсовета.

транспорт деньги Черкассы горсовет автобусные маршруты
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