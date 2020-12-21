В Офисе президента будет новая заместительница главы

Вместо Юлии Ковалив будет назначена Юлия Свириденко

Вместо Юлии Ковалив будет назначена Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Юлия Свириденко, которая сегодня уволена с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по собственному желанию, сменит на посту заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники в Офисе президента.

Сегодня, среди прочих кадровых вопросов, на внеочередном заседании Кабмина члены правительства проголосовали за освобождение Свириденко Юлии Анатольевны с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).

Об этом сообщил своей Facebook-странице народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

Она заменит на посту заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив.

Справочно.

Юлия Свириденко на эту должность назначили в июле 2020 года, до этого с сентября 2019 года она занимала должность заместителя министра экономики в направлении промышленного развития. В 2018 году Свириденко была первым заместителем главы Черниговской ОГА и несколько месяцев и.о. главы ОГА, после чего с марта до сентября 2019 года возглавляла ООО "Сидко Украина", которое специализируется на производстве кормов для диких птиц и переработке органической продукции.

Юлия Ковалив карьеру начала в 2003 году в частном секторе. С 2011 года работала в Координационном центре по внедрению экономических реформ, с 2014-го была членом НКРЕКП, исполняла полномочия Председателя Комиссии. С 2015-го занимала должность первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины, с 2017 года возглавляла Офис Национального инвестиционного совета. На должность Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины была назначена Указом Президента Украины 20 сентября 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах.