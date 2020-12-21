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21 декабря 2020, 11:49 5

Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах

21 декабря 2020, 11:49 5
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Некоторых чиновников было уволено в связи с их назначением на другие должности
Некоторых чиновников было уволено в связи с их назначением на другие должности
Фото: КМУ
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Кабинет министров в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание. Министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.

Как передает RegioNews об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

Чиновники проголосовали за освобождение Юлии Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).

Также за увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки) и Романа Лещенко - с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (связи с избранием министром АПК).

Также чиновники поддержали увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.

Напомним 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования - из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

Сообщалось, что Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

Кабмин Украина увольнение правительство должность
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