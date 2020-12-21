Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах

Некоторых чиновников было уволено в связи с их назначением на другие должности

Некоторых чиновников было уволено в связи с их назначением на другие должности

Фото: КМУ

Кабинет министров в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание. Министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.

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