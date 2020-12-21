Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах
Кабинет министров в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание. Министры рассмотрели кадровые вопросы в государственных ведомствах.
Как передает RegioNews об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.
Чиновники проголосовали за освобождение Юлии Свириденко с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).
Также за увольнение Сергея Шкарлета с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки) и Романа Лещенко - с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (связи с избранием министром АПК).
Также чиновники поддержали увольнение Дениса Каплунова с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.
Напомним 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования - из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.
17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.
Сообщалось, что Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.