Буславец уходит с должности первого заместителя министра энергетики

Комментировать причины своего решения она отказалась

Комментировать причины своего решения она отказалась

Фото: КМУ

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславець написала заявление на увольнение с занимаемой должности.

О решении подать в отставку Буславец сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Комментировать причины своего решения она отказалась. Буславец также опубликовала фотографию своего заявления.

"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020", - говорится в документе.

Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде... Posted by Ольга Буславець on Monday, December 21, 2020

Напомним, 20 ноября Кабмин уволил главу Минэнерго Буславец и назначил временного руководителя.