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16 декабря 2020, 13:41 14

Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт Киева во время локдауна

16 декабря 2020, 13:41 14
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Ограничения будут касаться только количества пассажиров в транспорте
Ограничения будут касаться только количества пассажиров в транспорте
Фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что во время локдауна, который правительство планирует ввести с 8 по 24 января, общественный транспорт столицы будет работать, но будут ограничения.

Об этом мэр рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Общественный транспорт столицы будет работать. Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения. А также - обязательно надевать маску в общественном транспорте", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, столичный метрополитен, по решению правительства, во время локдауна будет работать в штатном режиме.

Городской глава добавил, что ежедневно на маршруты города выходит более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев. Весь коммунальный транспорт проходит процедуру дезинфекции.

Он напомнил, что по выводам специалистов, почти 30 процентов заражение вирусом происходит именно в общественном транспорте.

Напомним, правительство установило окончательную дату введения локдауна в Украине, усилены карантинные мероприятия в Украине будут действовать с 8 до 24 января.

Киев карантин транспорт Виталий Кличко Ограничение
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