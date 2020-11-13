Министр Чернышов пытается уйти от ответственности за проваленную реформу ГАСИ – эксперт

Определенным группам выгодно оставить ГАСИ и максимально оттянуть реформирование

Определенным группам выгодно оставить ГАСИ и максимально оттянуть реформирование

Фото: из открытых источников

Глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов делает вид, что проваленная им реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) не его рук дело и пытается уйти от ответственности.

Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает RegioNews.

"Минрегион собирает круглый стол, куда зовет представителей Конфедерации строителей Украины, в частности, руководителя организации - Льва Парцхаладзе, главу Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрея Клочко, нардепа Елену Шуляк, которая регулярно выступает по вопросам реформы градостроительства и многих других... Итоги круглого стола оказались весьма странными… В частности, Шуляк заявила о… провале реформы градостроительства и … начале новой реформы уже под руководством министра Чернышова", - пишет Юрий Гаврилечко.

По его словам, "Шуляк, как народный депутат, постоянно вынуждена работать в режиме предельного ускорения и переработки огромных массивов информации могла и запутаться", но сам министр Чернышов после позавчерашнего круглого стола также заявил, что берет ответственность за реформу градостроительства только сейчас. А до этого якобы все было без него, пишет эксперт.

Складывается такое впечатление, что ранее реформа шла отдельно от профильного министерства. А Алексей Чернышов, который ее публично поддерживал, даже присутствовал на февральской презентации этой реформы… был не А.Чернышев, а его "двойник", сам же министр к реформе отношения не имел", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что ВРУ проголосовала за назначение Чернышова в Минрегион 4 марта этого года, а 13-го числа он приступил к работе в качестве министра.

Именно тогда, в пятницу, 13 марта, своим постановлением Кабмин дал старт реформе, отвечать за которую перед президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем должен был Минрегион… в лице министра Алексея Чернышова! Сегодня же, пятница 13-ое. Но уже ноября. Так чем же занимался министр с марта по ноябрь, если он только сейчас "готов взять на себя ответственность за реформу"?", - добавил Юрий Гаврилечко.

Эксперт также подытожил, что сейчас заниматься реформой, разрабатывать законодательные новинки, очевидно будут люди, которые связаные с Михеелом Саакашвили (через Офис простых решений), а значит, пусть и опосредовано, с Парцхаладзе. Им выгодно оставить ГАСИ – максимально оттянуть реформирование.

Напомним, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) на последнем заседании заявила о развале отрасли и раскритиковала профильное Министерство развития общин и территорий и его главу Алексея Чернышова.