Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского

Эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба рассказал в интервью RegioNews о работе научно-технического совета в Минрегионе, заблокированной реформе ГАСИ, а также роли в этом министра Алексея Чернышова и нардепа от «Слуги народа» Елены Шуляк

Эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба рассказал в интервью RegioNews о работе научно-технического совета в Минрегионе, заблокированной реформе ГАСИ, а также роли в этом министра Алексея Чернышова и нардепа от «Слуги народа» Елены Шуляк

Недавно в Минрегионе заново заработала НТС – научно-техническая совет, членом которого вы являетесь. Многие связывает работу НТС с коррупцией, ведь, в частности, совет согласовывает застройщикам отклонения от государственных строительных норм (ГСН). Вы тоже достаточно жестко выступили на заседании НТС с критикой предыдущего совета. Как бы вы с середины охарактеризовли ситуацию вокруг НТС?

Я действительно выступал с критикой работы предыдущего совета. Потому что у меня такая работа общественного критика-эксперта, специалиста отрасли. Я предлагал работу НТС базировать на открытости информации, которую застройщик предоставляет в своей презентации. Если Вы зайдете на сайт НТС, то не увидите там ни одной презентации. Прошла секция НТС, два года назад (в Минрегионе на то время заместителем министра работал Лев Парцхаладзе, - Ред.), занималась подлогом документов. При мне НТС был отклонен вопрос строительства на улице Староноводницькой, 42, мы отклонили вопрос строительства на костях на Зверинецком кладбище, но каким-то образом в материалах разрешительного дела потом появилось согласования НТС Ликвидация той секции НТС было правильным решением. Теперь меня пригласили в новую секцию и я не дам заниматься подлогом документов.

В соследнее время вы часто критикуете Минрегион, лично министра Алексея Чернышова, который не взял ответственность за начатую в марте реформу ГАСИ, а сказал что отвечает за нее только после того, как состоялись отстранения руководства вновь созданных органов ГИГ и Госсервистрой, а реформу назвали провалившимся. ГАСИ ликвидируется, новые ЦОИВ созданы и подчинены Минрегиону. Весной у нас уже был министр Чернышов. Но он говорит, что до сих пор не отвечал за реформу. Что это означает?

А он и не собирается отвечать ни за реформу, ни за деятельность ГАСИ, хотя я напомню всем, кто в теме – что именно Минрегион в лице министра является ответственной – единственным ответственным, подчеркну, лицом, за деятельность ЦОИВ под названием ГАСИ. И эта ГАСИ действует в соответствии с 15 статьей Конституции в предусмотренный законом способ. А сегодня законом о регулировании градостроительной деятельности четко прописана процедура и механизм работы ГАСИ. Так вот лично Чернышов понесет ответственность за то, что 8 месяцев ГАСИ работает вопреки закону о регулировании градостроительной деятельности, с нарушением 19-й статьи Конституции Украины.

Алексей Чернышов является министром с весны. Я лично премьеру Денису Шмигалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов. Сущность этой реформы была в том, чтобы усилить государственный надзор и контроль. Если бы Елена Шуляк (нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,- Ред.) министр Чернышов, определенная группа застройщиков включительно с "грузинами" (Офис простых решений Михеила Саакашвили - Ред.) не мешали, все бы заработало. А эта группа считает, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля.

У Саакашвили есть идеи передать функции контроля частным контролерам...

Благодаря Саакашвили у нас сегодня уже фактически "продана" экспертиза. Общества с ограниченной ответственностью предоставляют от имени государства услуги экспертизы на все объекты повышенной сложности. И что мы имеем в результате этого? Хаотическую незаконную застройку, с которой мы должны бороться. На самом деле Алексей Чернышов и Елена Шуляк через свою временную следственную комиссию по расследованию коррупции в органах ГАСК (создана в сентябре,- Ред.) легализуют через существующий на сегодняшний день орган ГАСИ – кастрированный, однорукий, но существующий псевдо ликвидированный орган ГАСИ –систему разрешений. Это их ВСК, их заговор, они все там фактически в этой комиссии – министр, и заместители, и депутаты – все.

А теперь смотрите на ситуацию. НТРС о которой Вы спрашивали в начале, рассматривает отклонения от строительных норм на объектах, имеющих разрешения ГАСИ. Экспертная организация пишет экспертный отчет "подтверждаем соответствие государственным строительным нормам". Все есть. ГАСИ на основании этого дает разрешение. И приходит пакет документов на Минрегион "просим согласовать отклонения от строительных норм". Что это? Что это за параллельная реальность? Скажите пожалуйста, мы в дурдоме? Это кретины управляют этой страной? Как можно рассматривать вопросы отклонения от строительных норм, если ГАСК выдал разрешение? Почему ГИСуН (главный инспектор строительного надзора) не сидит в тюрьме? Почему не наказан главный архитектор проекта, который написал "данный проект полностью соответствует государственным строительным нормам"?

Как Вы вообще оцениваете предложения Саакашвили о реформах градостроительства?

Негативно оцениваю. Саакашвили рассказал о своей реформе Порошенко, потом Гройсману, и они его слушали, и как я говорил сделали рынок обществ с ограниченной ответственностью, которые заменили собой государственную экспертизу. 150 обществ с ограниченной ответственностью и 6 государственных предприятий экспертизы легализовали на сегодняшний день 2800 самовольных строительства с нарушением государственных строительных норм. И это строительство жилых домов, торговых центров, магазинов повышенного класса опасности. Только 8 торговых центров в Борисполе легализуются через так называемый "электронный кабинет Шуляк".

Если вернуться к Чернышову, получается что он был ответственен за весенние постановления Кабмина, с которых началась реформа ГАСИ. А теперь, что ждет реформу – откат или продолжение?

Как бывший помощник министра расскажу вам процедуру. Инициатором постановлений Кабмина 218/219 выступал Денис Шмигаль, который на то время был министром развития общин и территорий (февраль 2020-го, в марте стал премьер-министром Украины,- Ред.). Кабмин, кстати, назначил Ирину Король, фигурантку уголовного дела обысков СБУ – и.о руководителя ГАСИ. Ирина Король, а также Элла Николаенко (внештатный советник главы Минрегиона Алексея Чернышова, - Ред.) выдали через разрешительную комиссию ГАСИ первый пакет разрешений. В связи с этим, я делаю вывод: если министр Чернышов молчит, не видит, не слышит, не реагирует, значит он "в доле". Иначе объяснить молчание единственного должностного лица, которое несет административную и уголовную ответственность за деятельность ГАСИ невозможно.

Как вы оцениваете градостроительные законодательные инициативы, которые в последнее время широко обсуждаются. Например, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения традиционного характера среды и противодействия хаотичной застройке", разработанного Минкультом?

Не совсем он разработанный Минкультом, а Юлией Нечипоренко (начальник главного управления охраны культурного наследия Директората культурного наследия в Минкульте, - Ред.), которая вопреки действующим регламентам, правилам по государственной службе, занимается подлогом документов и активно врет у себя на официальной странице Минкульта, кстати, при поддержке министра Ткаченко, о том, что они обнародовали этот закон. Вы читали этот законопроект? Нет. Вы его не можете прочитать, поскольку его нет в открытых источниках. Нет последней версии. Последняя редакция только на сайте Госпотребслужбы.

Скажите, а законопроект 2680 относительно упрощенной процедуры строительства дорог, который убирает необходимость разрешений в ГАСИ – его продвигает нардеп Елена Шуляк как способ быстрее строить дороги. Что в нем такого особенного?

Ну продвигает Шуляк, а закон об охране культурного наследия в новой редакции продвигает Ткаченко. Каждый что-то продвигает. Вопрос в другом – что заложено в суть этих законов? А заложено туда полное отделение Минкульта с объектами строительства в исторической зоне от общей системы строительства Минрегиона.

А почему мы все терпим, что "вышиваночники", "балалаечники" и другие культурные деятели, которые не имеют никакого понятия о строительстве занимаются этим вопросом? Почему, на сегодняшний день, какой-то продюсер 1+1 будет распоряжаться культурным наследием недвижимых объектов архитектуры – это на каких основаниях? Это какая профессиональная квалификация у Юлии Нечипоренко, у министра Ткаченко по строительству? Какое они имеют право вообще заниматься вопросами архитектурного наследия? Так вот мы все живем в реалиях Януковича и исповедуем его концепцию. Он взял и разделил в 2011-12 годах систему строительства, поделив ее на новое и старое строительство в исторических зонах в интересах определенных лиц, своих приближенных "смотрящих". Это доказывает, что в Минкульте остались "смотрящие" Януковича-Рыбака, которые до сих пор тянут в лице Юлии Нечипоренко вопросы разделения и полного разлома строительной отрасли Украины. Я утверждаю, я настаиваю, что градостроительство не делится на градостроительства в исторической зоне и градостроительства за пределами исторической зоны.

Градостроительство - это единственная теория. Архитектура – это единственная наука. Строительство – это единая система, и она никак не может быть разделена между министерствами. Еще и Минцифры присоединилось к процессу - регистрирует для Минкульта в одних координатах, а для Минрегиона в других координатах объекты строительства. Мицифры сейчас выступает посредником между двумя министерствами – Минкультуры и Минрегион, вместо того, чтобы четко сказать, что в этой стране должна быть единая вертикаль. Если это строительство, то занимается строитель. Если культура – то занимается какой-то "вышиваночник", "шароварник" или "балалаечник" с "баянистом". Надо четко понимать: есть отрасль, есть направление, есть ответственные лица профессиональные. А у нас бардак, который устроили еще 7-8 лет назад. И вместо того, чтобы исправить, привести в соответствие, провести таки реформу ГАСИ, чтобы было четко понятно все, они дальше продолжают разрывать отрасль между "смотрящими". Вот где беда. Елена Шуляк вцепилась зубами в свой кусок пирога. Что она продвигает? Что продвигает Елена Шуляк, что продвигает Андрей Пузийчук (председатель ВСК по расследованию фактов коррупции в ГАСК,- Ред.) и ВСК?

Что же продвигает ВСК?

Временная следственная комиссия продвигает, протягивает новую схему легализации самовольных строек через Верховную Раду. И если министр Чернышев - единственное ответственное лицо центрального органа исполнительной власти закрывает глаза на коррупцию и бардак в отрасли – это означает, что он "в доле" и просто "крышует" строительную мафию. И точка.

Скажите, у Вас на Фейсбуке приходилось читать, что Шуляк едва не руководит Чернышовым и когда он провалит реформу, она его может сменить его на посту министра...

А он не понимает, кто у него враги, а кто друзья. И он "пригрел змею у себя на волосатой груди", и даже не знает, когда она укусит. А она укусит, потому что она третий год подряд мечтает занять пост министра регионального развития. Если он этого не видит, если не видит коррупцию в ГАСИ, если он не видит коррупцию ВСК, что два народных депутата, заручившись поддержкой еще пятерых, взяли и осуществили давление на орган местного самоуправления в лице ГАСК города Борисполь и заставили регистратора зарегистрировать самовольное строительство в городе Борисполь по улице Вокзальной 2, то недостоин этот министр своей должности.

Если министр сейчас занимается только тем, что оформляет финансовые, скажем так, "потоки", на свой фонд регионального развития, чтобы распоряжаться миллиардами без разрешений... Елена Шуляк протягивает строительство без разрешений и хочет законодательно это подкрепить. Каждая третья публикация о коррупции в "Большом строительстве", о коррупции на отмывание бюджетов, о коррупции фирмы "Онур", о коррупции Кубракова в "Укравтодоре" - это все Елена Шуляк и ее усилия по продвижению этой коррупции, чтобы вообще без надзора и контроля осуществлялось хищение бюджетных средств из "ковид-фонда".

Почему Вы думаете, что именно Шуляк назначат министром?

Потому что именно она добилась от Чернышова назначить своих людей – точнее даже не своих людей, а людей Кудрявцева (Алексей Кудрявцев экс-глава ГАСИ,- Ред.) на ключевые должности в Минрегион по направлению ГАСИ. Это ее люди отвечают сейчас за все внутренние приказы, за процессы, за работу так называемой "разрешительной комиссии" ГАСИ, которая в космических масштабах рассматривает объекты с нарушениями государственных строительных норм и заменяет собой секцию НТС.

Очень важное место в градостроительстве занимает электронная система. Какой она должна быть, по вашему мнению?

Я представил свою систему "Прозрачная ГАСИ" в 2018 году действующем тогда руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву, Председателю Комитета, заместителям и в том числе, Елене Шуляк, которая сидела от грантоедсткой организации BRDO вместе с такой же грантоедской организацией "Вместе против коррупции" и слушали меня. Я представил, всем понравилось, Кудрявцев начал внедрять мою систему, но в результате получилось нечто совсем другое.

И что сейчас в итоге мы имеем? Как теперь эта система выглядит?

Ключи от электронной системы находятся в одних руках - регистрирует документы разрешительного характера почему Минцифры через ГП "Дия". Что это за министерство? Где и в каких законах это прописано?

Елена Шуляк внесла изменения в законодательство и написала, что должна действовать единая цифровая система строительства. Они запустили единый портал. И что теперь? Это и есть единая система e-construction? Она в законе не так прописана, не так администрируется.

На каких основаниях она регистрирует? Единая система – это переход из бумажной в электронную коррупцию. Я уже ранее показывал, как фельдшерско-акушерский пункт одного из сел был зарегистрирован этой системой в парке в Киеве. Я показывал преступную регистрацию через единый портал незаконных самовольных документов на строительство флага – флагштока в музее Великой отечественной войны. Новое строительство сооружения повышенного класса последствий (89 метров) без документов, зарегистрированное с нарушениями трех законов и земельного кодекса. Я показал, как Елена Шуляк, Андрей Пузийчук и вся эта "банда цифровой строительной мафии", как они регистрируют документы.

Я обвиняю Елену Шуляк, министра Чернышева в сговоре со "строительной мафией" Украины.

Как вы считаете, сможет Минрегион завершить до конца 2020-го года начатую реформу градостроительства, ликвидировать ГАСИ?

Минрегион должен был начать и закончить эту реформу до сентября месяца, и в сентябре подать написанный министерством законопроект, который Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Клочко-Шуляк должен был рассмотреть и в октябре проголосовать на сессии. Вот, что должен был сделать Минрегион. И министерство Чернышова не написало ни одного письма и ни одного законопроекта. Минрегион сделал постановления Кабмина, которые противоречат действующему законодательству, и Минрегион должен понести ответственность в лице министра за совершение преступления – нарушение статьи 19 Конституции Украины. Минрегион не способен ничего сделать. Законопроекты, которые должны урегулировать градостроительную отрасль и подкрепить реформу, написанные третьими лицами, которые не имеют к Минрегиону никакого отношения. Минрегиону поручили начать и закончить реформу, а Минрегион ничего не сделал. Не начал и не закончил.