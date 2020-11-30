Министр Чернышов сознательно сорвал реформу ГАСИ и должен за это ответить, - эксперт Глеба

Реформу сознательно затормозили и сорвали, считает эксперт

Реформу сознательно затормозили и сорвали, считает эксперт

Министр по развитию общин и территорий Алексей Чернышов был и остается ответственным за реформу ГАСИ, которую начинал президент Владимир Зеленский. Но он вместе с нардепом от «Слуги народа», заместителем председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк ее провалил в интересах «строительной мафии».

Об этом рассказал в интервью RegioNews эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и НТС (Национального технического Совета, - ред.) при Минрегионе Виктор Глеба.

По словам Глебы, реформа градостроительства с последующей ликвидацией ГАСИ и созданием новых органов ГИГ и Госсервистрой, которые должны были разделить между собой полномочия контроля, надзора и разрешительных процедур, началась с указа президента Зеленского и мартовских постановлений Кабмина. Но реформу сознательно затормозили и сорвали.

"Алексей Чернышов является министром с весны. Я лично премьеру Денису Шмыгалю писал докладные записки и был соавтором реформы, которую похоронил Чернышов. Сущность этой реформы была в том, чтобы усилить государственный надзор и контроль. Если бы Елена Шуляк (нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства,- Ред.) министр Чернышов, определенная группа застройщиков включительно с "грузинами" (Офис простых решений Михаила Саакашвили - Ред.) не мешали, все бы заработало. А эта группа считает, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля", - говорит Виктор Глеба.

Эксперт добавил, что Минрегион должен разработать законодательную базу, которая подкрепила бы реформу. Но ни одного закона министерством Алексея Чернышова с марта месяца и до сегодня написано не было. Поэтому, по словам Глебы, Алексей Чернышов сознательно срывал президентскую реформу ГАСИ и не способен ее завершить.

"Минрегион должен был начать и закончить эту реформу до сентября месяца, и в сентябре подать написаный министерством законопроект, который Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Клочко-Шуляк должен был рассмотреть и в октябре проголосовать на сессии. Вот, что должен был сделать Минрегион. И министерство Чернышова не написало ни одного письма и ни одного законопроекта, - говорит Виктор Глеба. - Минрегион сделал постановления Кабмина, которые противоречат действующему законодательству, и Минрегион должен понести ответственность в лице министра за совершение преступления – нарушение статьи 19 Конституции Украины. Минрегион не способен ничего сделать. Законопроекты, которые должны урегулировать градостроительную отрасль и подкрепить реформу, написанные третьими лицами, которые не имеют к Минрегиона никакого отношения. Минрегиону поручили начать и закончить реформу, а Минрегион ничего не сделал. Не начал и не закончил".

Также, по мнению Виктора Глебы, созданная в сентябре ВСК ВР по вопросам расследования коррупции в органах ГАСК действует с одной целью – легализации самовольных строек через украинское законодательство. За этим стоит "строительная мафия", которую "крышует" министр Алексей Чернышов. Поэтому он и сорвал реформу ГАСИ.

Временная следственная комиссия просовывает, протягивает новую схему легализации самовольных строек через Верховную Раду. И если министр Чернышов - единственное ответственное лицо центрального органа исполнительной власти закрывает глаза на коррупцию и бардак в отрасли – это означает, что он "в доле" и просто "крышует" строительную мафию. И край", - рассказывает Глеба.

Напомним, что в марте из постановлений Кабмина 218/219 началась реформа ГАСИ, следствием которой должна была стать ликвидация этого органа и запуск новых органов ГИГ и Госсервистрой в сентябре этого года с принятием нового закона от Минрегиона. Он должен был урегулировать градостроительную отрасль.

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмина и Верховной Рады, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это таит для реформы градостроительства. Такое обращение сделал и Алексей Башкиров.