"Провал реформ президента": експерт назвав голову Мінрегіона відповідальним за "кришування" будівельних афер

Експерт заявляє про кричущі випадки будівельних афер, які були б не можливі у випадку реформування міністерства

Експерт заявляє про кричущі випадки будівельних афер, які були б не можливі у випадку реформування міністерства

Фото: з відкритих джерел

Експерт державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба заявив, що Мінрегіон "кришує" афери у будівельній галузі й винуватий у цьому безпосередньо голова Мінрегіону Олексій Чернишов.

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