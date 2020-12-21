"Провал реформ президента": експерт назвав голову Мінрегіона відповідальним за "кришування" будівельних афер
Експерт державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба заявив, що Мінрегіон "кришує" афери у будівельній галузі й винуватий у цьому безпосередньо голова Мінрегіону Олексій Чернишов.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост експерта у Facebook.
Три тижні триває акція супротиву громадських активістів та фахівців галузі проти корупційних схем у будівництві, які діють під патронатом міністра Міністерства розвитку громад і територій. Громадський рух "Штаб спротиву незаконним будівництвам" трьома зверненнями висунув вимоги та пропозиції до міністра, але керівництво Мінрегіону не дало жодної відповіді за 22 дні протесту", - написав Глеба.
На думку експерта, через корупційні схеми будівельні компанії отримали можливість автоматично реєструвати документи дозвільного характеру без права землекористування, без перевірок на відповідність містобудівному, земельному, природоохоронному законодавству. "Мінрегіон фактично "кришує" такі афери, оскільки міністр несе ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність за роботу ДАБІ", - зазначив він.
"У вівторок 22 грудня біля центрального входу в міністерство можна буде побачити міністра Олексія Чернишова. Приходьте, поспілкуємось про те, як не дивлячись на прямі докази корупційної діяльності колишніх працівників Держархбудінспекції та нинішніх чиновників Мінрегіону, Кабінет Міністрів України досі не звільнив фігурантку кримінального провадження ІРИНУ КОРОЛЬ (тимчасового керівника ДАБІ). Новопризначена Король І.М., за місяць видала не тільки сотні дозволів на будівництво та введення в експлуатацію будівель з порушенням державних будівельних норм, а ще фактично знищила архів ДАБІ (щоб закрити всі кримінальні провадження по самочинним будівництвам)", - додав експерт.
Як раніше повідомляв RegioNews, "Велике будівництво": Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського.
Нагадаємо, новорічний подарунок Зеленському: Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку.
Також повідомлялося, що міністр Чернишов намагається уникнути відповідальності за провалену реформу ДАБІ.
Як вважає експерт Глеба, міністр Чернишов свідомо зірвав реформу ДАБІ та має за це відповісти.
Читайте також: Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського.