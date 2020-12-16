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16 декабря 2020, 20:20 38

Глава таможенной службы ушел в отставку через месяц после назначения - СМИ

16 декабря 2020, 20:20 38
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Павла Рябикина назначили на должность 18 ноября
Павла Рябикина назначили на должность 18 ноября
Фото: из открытых источников
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Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об отставке по собственному желанию меньше чем через месяц после назначения его на эту должность.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Павел Рябикин - уже пятый руководитель таможенной службы за последние полтора года. Кабмин назначил его на эту должность 18 ноября. Он был народным депутатом трех созывов. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

На местных выборах 2020 года выдвигался кандидатом в Киевский городской совет первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

Напомним, 18 ноября Кабмин назначил новым председателем таможенной службы Павла Рябикина, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

Кабмин таможня увольнение глава Чиновник Павел Рябикин
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