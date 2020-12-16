Голова митної служби пішов у відставку через місяць після призначення - ЗМІ
Павла Рябікіна призначили на посаду 18 листопада
Павла Рябікіна призначили на посаду 18 листопада
Голова Державної митної служби Павло Рябікін написав заяву про відставку за власним бажанням менше ніж через місяць після призначення його на цю посаду.
Про це повідомляє видання LB.ua із посиланням на власні джерела.
Павло Рябікін - уже п'ятий керівник митної служби за останні півтора роки. Кабмін призначив його на цю посаду 18 листопада. Він був народним депутатом в трьох скликаннях. З 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".
На місцевих виборах 2020 року висувався кандидатом до Київської міської ради першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.
Нагадаємо, 18 листопада Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна, який з 2017 року очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль".
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