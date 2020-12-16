Кабмин взялся за реорганизацию РГА ликвидированных районов

Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций

Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций

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Кабинет министров утвердил документы, необходимые для начала процесса образования и реорганизации районных государственных администраций.

Соответствующее распоряжение принято на заседании 16 декабря, пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"Правительство продолжает создавать нормативную базу для завершения децентрализации. Утвержденные документы, благодаря которым в Украине начался процесс образования и реорганизации районных государственных администраций", - говорится в сообщении.

Правительство также приняло порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций, в том числе передача имущества, прав и обязанностей РГА, прекративших работу в связи с изменением админтерустройства.

"Поскольку райгосадминистрации формируют проекты районных бюджетов и предоставляют на утверждение райсоветам, вопрос упорядочения системы РГА согласно новому терустройству сегодня крайне актуален. Год заканчивается и в следующий год новые районы должны войти с бюджетом. От этого зависит полноценное функционирование районов ", - подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Как отмечают в Минрегионе, в результате децентрализации власти созданы 1469 территориальных громад вместо 11,5 тысячи и создано 136 районов вместо 490, что предполагает также сокращение количества райгосадминистраций.

Однако до сих пор порядок образования и ликвидации РГА не был определен законодательством, поэтому не было правовых оснований для проведения их реорганизации. 6 декабря вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", который позволит привести их систему в соответствие с новым админтерустройством.

Предполагается, что 320 районных государственных администраций будут реорганизованы путем присоединения к 100 РГА в административных центрах новых районов, а еще с 40 будут образованы 13 РГА в новых районах, где ранее отсутствовала районная государственная администрация.

Процесс реорганизации РГА будет координировать областная государственная администрация. Председатель ОГА в течение 20 дней должен создать комиссии по реорганизации и утвердить их персональный состав. Комиссии, в частности, будут отвечать за государственную регистрацию новых РГА и реорганизацию старых, инвентаризацию и передачу имущества, составление и представление финансовой и бухгалтерской отчетности, перевод работников.

Напомним, 11 декабря Зеленский уволил глав 11-ти райгосадминистраций.