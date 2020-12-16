На сайте Запорожского облсовета появилось решение об избрании главой Виталия Боговина

Ранее он заявил о своем избрании председателем облсовета

Ранее он заявил о своем избрании председателем облсовета

Фото: zor.gov.ua

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте областного совета, передает RegioNews.

Его кандидатуру на тайном голосовании поддержали 43 депутата. Решение подписала председательствующая на заседании, член временного президиума Елена Жук.

Как указано в протоколе пленарного заседания Запорожского областного совета восьмого созыва, которое состоялось в зале №300 Запорожской областной государственной администрации, присутствовали 43 депутата. По результатам тайного голосования, председателем Запорожского областного совета избран Виталий Боговин. После избрания Виталий Боговин принес присягу", - говорится в сообщении.

В работе сессии объявлен перерыв до 11:00 17 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Запорожский облсовет не мог собраться на сессию - не хватало депутатов. 12 декабря в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета: голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы.

15 декабря Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета, он сложил обязанности главы ОГА.

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