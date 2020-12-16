На сайте Запорожского облсовета появилось решение об избрании главой Виталия Боговина
Виталий Боговин официально стал председателем Запорожского областного совета 8 созыва.
Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте областного совета, передает RegioNews.
Его кандидатуру на тайном голосовании поддержали 43 депутата. Решение подписала председательствующая на заседании, член временного президиума Елена Жук.
Как указано в протоколе пленарного заседания Запорожского областного совета восьмого созыва, которое состоялось в зале №300 Запорожской областной государственной администрации, присутствовали 43 депутата. По результатам тайного голосования, председателем Запорожского областного совета избран Виталий Боговин. После избрания Виталий Боговин принес присягу", - говорится в сообщении.
В работе сессии объявлен перерыв до 11:00 17 декабря 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Запорожский облсовет не мог собраться на сессию - не хватало депутатов. 12 декабря в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета: голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы.
15 декабря Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета, он сложил обязанности главы ОГА.
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