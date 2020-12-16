Шмыгаль подтвердил, что Кабмин готовится к кадровым перестановкам

Глава правительства будет предлагать на назначение кандидатуры на должности министров энергетики и образования и науки

Глава правительства будет предлагать на назначение кандидатуры на должности министров энергетики и образования и науки

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в ближайшее время планируются новые назначения в нескольких министерствах.

Об этом он заявил во время заседания правительства, пишет RegioNews.

"На этой неделе активно идет обсуждение по поводу возможных кадровых ротаций в украинском правительстве. Действительно, в ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам", - сказал Шмыгаль.

По его словам, он будет предлагать на назначение кандидатуры на должности министров энергетики и образования и науки.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что в начале следующего года состоится создание полноценного аграрного министерства.

Напомним, 15 декабря министры экологии и делам ветеранов подали заявления об отставке. 16 декабря Рада отправила в отставку главу Минветеранов Бессараба.